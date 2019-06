GF | lite con Francesca | Taylor urla | ' Vacci piano con gli insulti'

Gf - furibonda lite fra la De André e Mila Suarez : "Te la vedrai con i miei legali" - : Serena Pizzi Ennesimo scontro fra Francesca De André e Mila Suarez: "Te la vedrai con i miei legali" Che Mila Suarez e Francesca De André non si sopportino, ormai lo si era capito. La modella marocchina e l'opinionista si sono scontrate più e più volte al Gf. Poi, Mila è uscita e le acque si erano placate. Almeno apparentemente. Perché Francesca non sapeva costa stava accadendo fuori. E cosa stava accadendo? Stava accadendo che Mila ...

Microsoft presenta il secondo Xbox Elite Controller [E3 2019] : Durante la conferenza Xbox E3 di ieri sera, Microsoft ha ufficialmente presentato la seconda generazione di Xbox Elite Controller. Descrizione Il nuovissimo Controller Wireless Elite per Xbox Serie 2 offre oltre 30 nuovi modi per giocare come un professionista, tra cui levette regolabili, nuovi componenti intercambiabili, fino a 40 ore di autonomia della batteria ricaricabile e infinite possibilità di personalizzazione con l’app ...

I palchi della Scala raccontano la storia delle élite a Milano : Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala si terrà il 18 giugno (ops, la data di Waterloo), qualcuno mugugna per la mancanza di nomi femminili nella rosa composta da Egon Zehnder per la successione ad Alexander Pereira alla sovrintendenza (sapete come funziona con i cacciato

Smart Home - con Iot Lab Politecnico Milano dialogano sistemi diversi : Politecnico Milano, domotica e Internet of Things sono ormai sempre più presenti nelle case degli italiani.

Bici in regalo con volantino Unieuro del 10 giugno : Huawei P30 - P30 lite e S10 Plus a prezzi aggiornati : Arriva prepotente, da oggi 10 giugno, il primo volantino Unieuro del mese per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone a condizioni vantaggiose. In questo caso, però, più che sui prezzi assicurati ai potenziali acquirenti di Huawei P30, P30 Lite Samsung Galaxy S10 Plus, puntualmente inseriti nella campagna, occorre concentrarsi sul regalo previsto per chi decide di portarsi a casa uno dei modelli previsti dalle offerte lanciate ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Dieta anguria e ananas per dimagrire : efficace contro cellulite : La Dieta anguria e ananas per dimagrire fino a 2 kg in una settimana. E’ una Dieta tipica per l’estate efficace contro cellulite essendo depurativa

Wiko View3 - View3 Pro e View3 lite arrivano in Italia con batteria a lunga durata : Dopo averli annunciati al MWC 2019 di Barcellona nello scorso mese di febbraio, Wiko ha portato oggi in Italia Wiko View3 e Wiko View3 Pro, due soluzioni di fascia media dal prezzo accessibile e dalle prestazioni soddisfacenti, affiancandoli con Wiko View3 Lite. Entrambi i modelli presentati a Barcellona adottano i principali trend di mercato, portandoli a […] L'articolo Wiko View3, View3 Pro e View3 Lite arrivano in Italia con batteria a ...

Kim Rossi Stuart - lite al parco con Ilaria Spada incintissima : lite furiosa al parco per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, in attesa del loro secondo figlio dopo Ettore (7 anni). Il settimanale “Diva e Donna” li ha paparazzati su una panchina, mentre la discussione si fa sempre più accesa. Volti tesi, gesti rabbiosi, lacrime… ma alla fine la coppia si scambia un dolce bacio di riconciliazione. Si sono sposati da pochi mesi, e Ilaria sfoggia un vistoso pancione. Tra loro le cose dovrebbero ...

Huawei P Smart e P20 lite ricevono EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Anche Huawei P Smart e Huawei P20 Lite ricevono l'aggiornamento a Android 9 Pie, con l'interfaccia proprietaria EMUI 9.1. L'articolo Huawei P Smart e P20 Lite ricevono EMUI 9.1 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Ghiotte offerte Gearbest di metà anno con prezzo Huawei P30 lite e device Xiaomi al ribasso : Si fanno succulenti le offerte Gearbest in questi giorni. Grazie ad un evento promozionale di metà anno sullo store ora in corso non pochi smartphone ma anche accessori hanno un costo ribassato. In forte sconto c'è il recentissimo Huawei P30 Lite ma non manca una buona dose di risparmio anche sullo Xiaomi Redmi 7 e lo Xiaomi Mi 9. A dire la verità, le specifiche offerte Gearbest partono oggi 5 giugno ma continueranno per svariati giorni fino ...

GF - Gennaro e Francesca dopo la lite fanno pace con un bacio : è polemica sul web : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sono di nuovo più vicini che mai. I due gieffini lo scorso lunedì, si sono resi protagonisti di una lite furiosa in diretta. Lo scontro tra i due è avvenuto a causa della presunta gelosia mostrata dalla De Andrè nei confronti di Taylor Mega. A quanto pare i musi lunghi tra i due sono durati davvero per poco. I due coinquilini questa mattina si sono svegliati con un lungo e appassionato bacio. Per nascondere il ...

Dieta con albicocche per dimagrire 2 kg : combatte cellulite : La Dieta delle albicocche può far dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni mangiano in salute. E’ una Dieta che prevede 5 pasti al giorno. combatte cellulite

Francesca De Andrè e Gennaro : lite violenta nella notte/ Video : 'mi ha urlato contro' : violenta lite fra Francesca De Andrè e Gennaro nella notte: la loro relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea. Se ne parla anche a Pomeriggio 5