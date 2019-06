E3 2019 | The Witcher 3 | Wild Hunt Complete Edition è in arrivo quest' anno su Nintendo

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Vincitore di oltre 800 premi, tra cui 250 premi come Gioco dell'(GOTY), The3:è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy che offre avventura, pericolo e mistero. Nei panni delGeralt di Rivia, i giocatori devono trovare la Figlia della Profezia - un'entità molto potente capace di distruggere il mondo. Lungo il viaggio, ilsi troverà ad affrontare non soltanto nemici spaventosi, ma anche scelte difficili, le cui conseguenze influenzerl'epica storia del gioco.Portato suSwitch da Saber Interactive in stretta collaborazione con CD PROJEKT RED, il gioco verrà pubblicato in supporto digitale e fisico. The3:perSwitch comprende il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati. Ciò significa che include entrambe le espansioni della storia, Hearts of Stone e Blood and ...

fattoquotidiano : Brasile, The Intercept pubblica le intercettazioni tra procuratori e ministro Moro: “Tramarono per condannare Lula” - Agenzia_Ansa : Buon compleanno, #Paperino! Il simpatico papero disneyano, paladino dei pasticcioni, noto negli USA come… - giroditalia : The last, decisive 17 km of #Giro d’Italia 2019! | Gli ultimi, decisivi 17 km del #Giro d’Italia 2019! ???? Follow l… -