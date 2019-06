E3 2019 | Marvel' s Avengers ha una data di uscita | ecco tutti i dettagli svelati alla

E3 2019 nel segno di Marvel’s Avengers : primo trailer e uscita da Square Enix : Non solo l'incredibile remake di Final Fantasy 7. Anche Marvel's Avengers ha contribuito a far brillare la conferenza Square Enix in occasione dell'E3 2019. Lla compagnia nipponica ci aveva promesso che sarebbe stata la fiera videoludica più prestigiosa al mondo ad ospitare il primo trailer dell'avventura poligonale dedicata ai Vendicatori Marvel. Così, come vi dicevamo, è stato, grazie ad un filmato che ha saputo certamente conquistare tutti i ...

E3 2019 : Marvel's Avengers si mostra nel primo spettacolare trailer gameplay : Marvel's Avengers si mostra per la prima volta di fronte ai fan di tutto il mondo grazie a un trailer che mostra anche diverse scene di gameplay e che ci permette di vedere con i nostri occhi l'ultima fatica di Crystal Dynamics.Shaun Escayg, game director del progetto ha parlato di single-player e co-op all'interno di una interpretazione completamente inedita dei Vendicatori. Gli Avengers si trovano di fronte a un mondo che li accusa di aver ...

Marvel's Avengers potrebbe non vedere la luce prima di ottobre 2019 : Dopo aver disseminato la rete di rumor, Square Enix ha recentemente annunciato che Marvel's Avengers (conosciuto in passato come The Avengers Project) sarà mostrato ufficialmente durante l'E3 2019. Come riporta GamesRadar, Kazuharu Watanabe (CFO di Square Enix) ha dichiarato che i progetti principali della compagnia (e quindi anche il gioco dedicato agli eroi Marvel) saranno pubblicati nella seconda metà dell'anno fiscale, ovvero nel periodo ...