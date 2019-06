Calciomercato Udinese | tentativo per Saponara | testa a testa con il Lecce

Calciomercato - le notizie di oggi – La proposta romantica a Buffon - l’Atalanta prova il colpaccio - Bologna - Udinese e Lecce scatenate : Buffon PIU’ VICINO AL PARMA – La proposta è ‘romantica’, si avvicina infatti al ritorno al Parma. Buffon è diventato importante proprio grazie al Parma, club che l’ha lanciato nel calcio del conta, ha tanti amici in città e per questo motivo sta prendendo seriamente in considerazione la proposta. Sono andati in scena contatti con persone vicine al portierone per valutare la possibilità di un ritorno, la trattativa non è ancora ...

Calciomercato Udinese - doppio affare con il Chievo : Stepinski + Barba : Calciomercato Udinese – L’ultima stagione è stata poco entusiasmante in casa Udinese, il club bianconero ha raggiunto la salvezza con grande sofferenza ed adesso l’intenzione è quella di programmare al meglio la prossima stagione. La prima mossa è stata quella di confermare il tecnico Tudor, scelta che può essere considerata giusta per quanto visto nelle ultime partite di campionato. Si valutano anche le strategie di ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - tutte le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato Napoli : La Gazzetta scrive di 20 milioni per De Paul ma l’Udinese rilancia : La necessità del Napoli è quella di potenziare gli esterni offensivi e le trattative sono parecchie. Ci sono Ilicic e Lozano, naturalmente, ma la Gazzetta scrive che Giuntoli si starebbe muovendo anche per Rodrigo De Paul, il 25enne dell’Udinese che è stato appena convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per la Coppa America. Fino ad oggi sono 37 le presenze di De Paul e 9 i gol. Ha rinnovato il contratto lo scorso novembre: scadrà nel ...

Calciomercato Udinese - tra addii e conferme : saluta De Paul - Okaka può restare : Salvezza più sofferta del previsto, ma raggiunta. Adesso l’Udinese può guardare avanti, nel segno di una continuità incredibile e che evidenzia ancor di più le ottime capacità gestionali della famiglia Pozzo. Ma come detto è tempo di guardare avanti e, seppur con calma, di pensare al mercato, tra la scelta dell’allenatore e la definizione della rosa. Quel mercato che a gennaio ha sicuramente dato una mano alla compagine ...