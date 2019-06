Atletica | Filippo Tortu torna in gara | 100 metri a Oslo in Diamond League Per il

oasport

sarà protagonista ai Bislett Games, quinta tappa della2019 dileggera che andrà in scena giovedì 13 giugno a(Norvegia). Il velocista, reduce dal 20.36 corso sui 200al Golden Gala di Roma, volerà in terra scandinava per cimentarsi sui 100: il primatista italiano (9.99), capace di un 9.97 ventoso a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di mettersi in luce dopo la serata sottotono nella Capitale. Il brianzolo sarà impegnato su questa distanza nel massimo circuito internazionale per la seconda volta in carriera, l'anno scorso timbrò un interessante 10.04 a Roma. Il 20enne affronterà gli statunitensi Chris Coleman e Michael Rodgers ma anche i britannici Reece Prescord e Chijindu Ujah oltre all'ivoriano Arthur Cissé e al giapponese Yuki Koike.

