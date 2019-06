Arriva l' estate e scattano i rincari sulle autostrade | sull' A1 aumento dello 0 | 8 per cento

In estate Arrivano 1 milione di assunzioni nelle piccole imprese - la maggior parte al Sud : La spinta al lavoro arriva dalle piccole imprese. Con quasi un milione di assunzioni in arrivo nei prossimi mesi ed «a grande sorpresa» il Sud che «farà segnare il maggior numero di neo assunti: 258.200, il 27,6% del totale». L’analisi è della Cgia che ha elaborato i dati dell’indagine periodica con gli imprenditori curata da Unioncamere, Anpal, Excelsior. La previsione indica che tra giugno e luglio in Italia dovremmo registrare circa 934mila ...

Samsung Galaxy Fold potrebbe Arrivare in piena estate : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare in piena estate proviene da TuttoAndroid.

Estate - dal weekend Arriva il caldo africano : punte vicine ai 35 gradi al Sud : La fase meteorologica instabile sul nostro Paese, specialmente al meridione, si è completamente conclusa. In queste ore un anticiclone di origine africana sta infatti risalendo velocemente alle nostre latitudini e già in queste ore sta portando il bel tempo specialmente al Sud, dove le giornate di pioggia degli scorsi giorni sembrano un lontano ricordo. Nonostante ci siano stati numerosi danni, specialmente nel Salento, nel Sud della Puglia, la ...

E' Arrivata l'estate - rialzo delle temperature - ma con ancora qualche temporale : Roma - L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che sta interessando l'Italia settentrionale si spingerà finalmente anche verso le regioni meridionali allontanando la piccola depressione balcanica responsabile di una diffusa instabilità durante il weekend. L'arrivo dell'anticiclone anche al Sud sarà determinato dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale che ...

Meteo - Arriva l’Estate : in pochi giorni temperature in rialzo fino a 30 gradi : Quelle di giovedì saranno le ultime ore di diffuso maltempo e temperature sotto la media stagionale sulla Penisola. Da venerdì comincerà a farsi sentire l'influenza dell'Anticiclone delle Azzorre che in pochi giorni porterà a una improvvisa impennata delle temperature con uno sbalzo termico anche di 15 gradi, in particolare al nord. Le regioni meridionali però dovranno attendere ancora qualche altro giorno prima di disfarsi dell'ultimo ciclone ...

Arriva il caldo! Meteo - scoppia l’estate : temperature fino a 32 gradi : Sole e caldo in arrivo.Il vortice di origine polare che sta interessando l’Italia scivolerà verso Sud nei prossimi giorni, nel contempo l’alta pressione delle Azzorre guadagnerà terreno sul resto delle regioni. Nel corso del prossimo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 giugno, mezza Italia si troverà in piena estate, il resto dovrà fare i conti ancora con temporali e grandinate. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dalla giornata di ...

Ribaltone meteo : Arriva l’estate. Ecco quando diremo addio a pioggia e freddo : Calendario a parte, di fatto la primavera non si è vista né sentita in questo 2019. Ma dopo un mese di maggio caratterizzato in gran parte da freddo, pioggia e temporali, il bel tempo sta finalmente tornando per impossessarsi definitivamente dell’Italia. Belle notizie sul fronte meteo: l’estate sta finalmente arrivando, anche se dovremo pazientare ancora qualche giorno. Sì, perché l’avvio di settimana sarà ancora all’insegna del ...

