Violenti temporali in Germania | mega-grandinata in Baviera VIDEO

Meteo - il caldo africano infuoca l’Italia e innesca Violenti temporali al Nord/Ovest : allarme alluvione al confine con la Svizzera : Meteo – Fa sempre più caldo sull’Italia: oggi le temperature sono diventate tropicali anche al Nord, in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia dove abbiamo +35°C a Monfalcone e San Canzian d’Isonzo, +34°C a Trieste, +33°C a Pordenone, Carlino e Bertiolo, +32°C a Udine e Fagagna, ma anche sulle Regioni centrali con la Toscana dove spiccano i +36°C di Empoli, i +35°C di Firenze e Lucca e i +34°C di Prato e Pisa, e il Lazio ...

L'Italia contesa tra caldo africano e Violenti temporali : Roma - L'arrivo dell'anticiclone africano sul bacino centrale del mediterraneo ha comportato un vero e proprio balzo in avanti della stagione, siamo passati da un maggio più somigliante a un mese di Aprile a un inizio Giugno che somiglia per caratteristiche climatiche più ad un mese di Luglio, in sostanza abbiamo compiuto un salto di tre mesi nell'arco di due settimane. I massimi anticiclonici però non coprono tutta ...

Allerta Meteo della protezione civile per il Nord Italia : Violenti temporali in arrivo - allarme “arancione” : Allerta Meteo – Un’ampia saccatura Nord-atlantica, contrapponendosi ad una zona di alta pressione tuttora presente sul Mediterraneo centrale, lambisce le regioni Nord-occidentali Italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Meteo - Italia spaccata in due : Violenti temporali al Nord - caldo africano al Sud. Attenzione a 14 e 15 Giugno : Meteo estremo sull’Italia in quest’inizio di Giugno 2019: anche stamattina fa molto caldo al Sud, dove abbiamo già +37°C a Vittoria, +36°C a Palermo e Catania, +35°C a Cosenza, dopo i picchi già esagerati dei giorni scorsi che oggi pomeriggio verranno nuovamente raggiunti su gran parte del Centro/Sud (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Intanto ...

Forte maltempo in Francia : Violenti temporali con grandine di 5cm e raffiche a 140km/h. Adolescenti colpiti da fulmine [FOTO e VIDEO] : violenti temporali si sono abbattuti sul nord della Francia nelle scorse ore, in particolare sull’Ile de France e su Hauts-de-France con piogge intense, forti raffiche di vento, chicchi di grandine di grandi dimensioni e un’intensa attività elettrica. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 105km/h in cima alla Torre Eiffel, ma 138km/h a Septsarges (regione Grand Est) e 132km/h a Rocroi (Grand Est). Spettacolare il video che trovate in fondo ...

Violenti temporali in Salento : grandinate impressionanti nel leccese [IMMAGINI] : Ennesima giornata fortemente instabile per l'arco ionico pugliese e le zone interne della regione per l'effetto dell'aria fresca proveniente dai Balcani in contrasto con la calura pomeridiana. Come...

Allerta Meteo - inizio Giugno di maltempo al Centro/Sud : Violenti temporali nel weekend - nubifragi e grandinate : Inizia oggi, Sabato 1° Giugno, l’Estate Meteorologica 2019. Ma il tempo è estivo soltanto al Nord Italia, dov’è tornato a splendere il sole con temperature in forte aumento: domani, Domenica 2 Giugno, avremo picchi diffusamente superiori ai +30°C in pianura Padana, come possiamo osservare dalle precise mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Situazione Meteo ...

Maltempo senza sosta : Martedi' di temporali con fenomeni anche Violenti : Una vasta area depressionaria in lenta risalita verso Nord sta caratterizzando il tempo sull'Italia con piogge e temporali diffusi. La situazione non migliorerà affatto nella giornata di domani,...

Maltempo - Violenti temporali in Lombardia nella notte : piene improvvise - salvataggi in extremis : Forte Maltempo nella notte al Nord Italia, con intensi temporali nel cuore della pianura Padana e soprattutto in Lombardia. Un violento nubifragio si è abbattuto nell’Oltrepò Pavese, tra la Valle Staffora e la Val di Nizza. In poco meno di un’ora sono caduti oltre 55mm di pioggia. Alcune case sono state allagate ai piani terreni, altre abitazioni sono rimaste isolate, in seguito all’esondazione di un torrente. Chiuso per circa ...

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : Violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...

Meteo - forte maltempo nel weekend : ciclone tra Sardegna e Sicilia - Violenti temporali da Nord a Sud [MAPPE] : Meteo – Scatta una nuova allerta per il maltempo che colpirà tutt’Italia, ancora una volta nel weekend: sembra ormai una maledizione, ma è dall’inizio di questa primavera che ogni fine settimana viene compromesso da piogge e temporali, a volte anche intensi. E non farà eccezione neanche l’ultimo weekend di maggio e della primavera Meteorologica 2019: il maltempo risalirà dal Maghreb e investirà sin dalla giornata di ...

Meteo - Violenti temporali al Sud Italia : Campobasso imbiancata dalla grandine [FOTO e VIDEO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, forti temporali stanno colpendo l’Italia. In particolare nelle ultime ore, una violenta grandinata ha interessato Campobasso, in Molise, lasciando le strade completamente ricoperte di bianco e ostacolando la circolazione, come mostrano il video in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. In mattinata, il capoluogo molisano aveva registrato una ...

Meteo - nuovo round di Violenti temporali negli USA : “wedge” tornado uccide 4 persone in Missouri [FOTO e VIDEO] : Un nuovo round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali sulla scia della forte ondata di maltempo che in due giorni ad inizio settimana aveva provocato 60 tornado, piogge torrenziali e alluvioni lampo. Oggi, 4 persone sono morte a causa di un potente “wedge” tornado (vortice con una base molto larga) nel Missouri. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha ricevuto b di tornado. “Un violento tornado ha colpito ...

Violenti temporali in Lombardia : nubifragio su Angolo Terme - cascate di fango nel centro abitato : Dopo una mattinata nel complesso stabile e soleggiata, oltre che molto mite, la Lombardia è stata investita da intensi temporali di calore tipici delle ore pomeridiane e serali, originati dalla...