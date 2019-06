Usa | elicottero contro un edificio a New York

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Unè finitoun grattacielo sulla 7th Avenue a Manhattan, a New. La polizia ha spiegato che si è già messa in moto una imponente macchina dei soccorsi. L’incidente, ancora tutto da ricostruire, è avvenuto poco dopo le due del pomeriggio locali, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti. FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing. — FDNY (@FDNY) 10 giugno 2019 L'articolo Usa,una Newproviene da Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : #Usa: elicottero contro grattacielo a New York. Non lontano da Times Square - GioMat86 : RT @TgLa7: #Usa: elicottero contro grattacielo a New York. Non lontano da Times Square - fedeenlatierra : RT @askanews_ita: Un elicottero si è schiantato contro un grattacielo a New York in #Usa -