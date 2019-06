Sara Tommasi è incinta | “Il mio passato difficile? Non ricordo nulla | non ero io”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019)del suo primo figlio. L’annuncio è arrivato a sorpresa dalla sua manager e amica Debora Cattoni: non si sa ancora se in arrivo ci sia un bimbo o una bimba, quel che è certo è che è frutto della sua relazione con un imprenditore 46enne. Dopo i video porno e gli eccessi del, la showgirl 38enne sembra aver ritrovato la serenità. FQ Magazine Caduta Libera, Gerry Scotti interrompe la dedica hot di Veronica per il campione Nicolò Scalfi: “Basta!” Era stata lei stessa qualche mese fa a raccontare a Le Iene di aver sofferto di bipolarismo: “Le cose che ho fatto in questi ultimi anni non mi appartengono, al massimo avrei posato per una copertina sexy – aveva spiegato -. Non ero io e nondi quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo ...

