Mediaset | i dubbi degli analisti Doppia incognita Vivendi e alleati

affaritaliani

(Di lunedì 10 giugno 2019) Gli investitori accendono il disco verde sul progetto europeo di Piersilvio Berlusconi. A Piazza Affaritocca i massimi da un mese mentre sul listino di Madrid leEspana (-6,2%) hanno quasi completamente annullato il balzo di venerdi' quando, prima della sospensione del titolo da parte della Cnmv, sul mercato giravano voci di Opa. La reazioneoperatori al riassetto, che portera' siasia la sua controllata spagnola a fondersi nella newco olandese Mediaforeurope, ha quindi spedito lequotate a Milano sopra il prezzo di recesso (2,77 euro, +6%), cioè l'incasso per i soci diche non approveranno l'operazione e chiederanno il rimborso cash, mentre le Espana sono sotto tale valore (6,5444 euro il recesso per i soci spagnoli). Secondo quanto scrive Radiocor, i commenti delle case di investimento ...

infoiteconomia : La nuova Mediaset olandese fa balzare il Biscione in Borsa. Dubbi e opportunità secondo il mercato - Affaritaliani : Mediaset, i dubbi degli analisti. La doppia incognita Vivendi e alleati - Brasviz1 : @BRENNO2360 Aziende italiane? Berlusconi ... La nuova Mediaset olandese fa balzare il Biscione in Borsa. Dubbi e… -