huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il Tribunale di Verona in composizione monocratica haquesta mattina Massimo, portavoce del Comitato “Difendiamo i nostri figli” edelDay, per aver diffamato. Il giudice, spiega in una nota l’associazione, ha, per l’art. 595 del codice penale, comma 1 e 2, a quattro mesi di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria di 30mila, e a una provvisionale di 7 milaper l’associazione e 3 milaper l’allora presidente, Flavio Romani, più il pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno. “I fatti a cui la sentenza fa riferimento avvennero nel 2015, quando durante un intervento pubblicosostenne che tra le 58 identità di genere approvate dae tra cui era possibile optare su Facebook per connotare il proprio ...

HuffPostItalia : L'organizzatore del Family Day Gandolfini condannato a pagare 40mila euro ad Arcigay - GermanaGea : RT @HuffPostItalia: L'organizzatore del Family Day Gandolfini condannato a pagare 40mila euro ad Arcigay - Cirokusan : RT @HuffPostItalia: L'organizzatore del Family Day Gandolfini condannato a pagare 40mila euro ad Arcigay -