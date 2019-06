Gp Canada | la Ferrari non ci sta | ricorso contro la penalità a Sebastian Vettel | ma poche

Formula 1 - colpo di scena in Canada : la Ferrari vuole presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel : Subito dopo il Gp del Canada, la Ferrari ha reso noto al Collegio dei Commissari di voler presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel La Ferrari non ha intenzione di arrendersi e, a poche ore dalla fine del Gran Premio del Canada, ha fatto sapere al Collegio dei Commissari sportivi di voler presentare appello contro il provvedimento assunto nei confronti di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Il pilota tedesco, penalizzato di 5 ...

Mattia Binotto F1 - GP Canada 2019 : “Vettel è il vincitore morale. Commissari duri con Ferrari? Dipende” : La Ferrari conclude il GP del Canada 2019 con il secondo posto di Sebastian Vettel e la terza piazza di Charles Leclerc. Il tedesco si trovava in testa alla gara quando però ha commesso un errore, ha stretto Lewis Hamilton al muro ed è stato così penalizzato di 5 secondi: la vittoria è sfumata per l’alfiere della Rossa e il successo è andato al britannico della Mercedes. Non mancano le polemiche per la discussa decisione della commissione ...

F1 Gp Canada - vince ancora Hamilton ma stavolta è beffa Ferrari : Vettel primo e penalizzato - Leclerc terzo : Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Mercedes, secondo alle spalle di Sebastian Vettel, ha approfittato della penalità di 5 secondi inflitta dai commissari al pilota della Ferrari per aver spinto il britannico fuori pista. Co

Formula 1 - Gp Canada : diretta della gara. Ferrari davanti a tutti - poi Hamilton : Settima prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Montréal, in Canada. La strategia della Ferrari sembra pagare con Leclerc e Vettel che fin dai primi giri conducono e Lewis Hamilton costretto a inseguire L'articolo Formula 1, Gp Canada: diretta della gara. Ferrari davanti a tutti, poi Hamilton proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel : il team radio Ferrari dopo la pole di Seb in Canada è pazzesco [VIDEO] : Un team radio pazzesco in casa Ferrari: Binotto si congratula con Vettel, Seb esplode in un urlo di gioia dopo aver conquistato la pole position del Gp del Canada Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso, che da troppo tempo mancava sul suo volto: il tedesco della Ferrari ha conquistato ieri la pole position del Gp del Canada, beffando Lewis Hamilton sul circuito di Montreal. Una gioia immensa per Vettel e per la Ferrari, manifestata in un ...

LIVE F1 - GP Canada 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale. Vettel e la Ferrari a caccia della vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Canada (9 giugno) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La classifica del Mondiale piloti – La classifica del Mondiale costruttori Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada 2019, settima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal, dedicato alla memoria del mai dimenticato Gilles Villeneuve, la ...

Formula 1 - Gp Canada : la Ferrari torna a sorridere - Vettel in pole davanti a Hamilton : Sebastian Vettel su Ferrari centra la pole position nel Gp del Canada, settimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il tedesco chiude col crono di 1’10”240, per lui record della pista a Montreal e prima pole stagionale, la 56esima in carriera, davanti al campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, su Mercedes, +0”206. Terzo tempo per l’altra Rossa, quella guidata da Charles Leclerc, +0”680. Un risultato che finalmente ...

Lewis Hamilton F1 - GP Canada 2019 : “Non sono molto deluso - ho fatto tutto il possibile e sono contento di essere in mezzo alle Ferrari” : Sfuma proprio all’ultimo tentativo del Q3 l’assalto di Lewis Hamilton al record di pole position conquistate nel Gran Premio del Canada (primato detenuto al momento in coabitazione con Schumacher), con il britannico della Mercedes che si è dovuto arrendere alla strepitosa prestazione della Ferrari di Sebastian Vettel inserendosi comunque in seconda piazza. Nonostante la delusione per la mancata pole, il “Re Nero” può ...

La Ferrari di Vettel partirà in pole nel Gran Premio del Canada : La Ferrari torna a centrare una pole position grazie a Sebastian Vettel che partirà in prima posizione nel Gran Premio del Canada. Il pilota tedesco ha girato in 1'10"240 e ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, staccato 206 millesimi. Terza posizione per l'altra rossa di Charles Leclerc, a oltre sei decimi dal compagno di squadra (+0.680), affiancato dalla Renault di Daniel Ricciardo. Sul circuito di Montreal, ...

VIDEO Lewis Hamilton si lamenta per la piazzola ai box - Ferrari non modifica la posizione! Nervosismo prima del GP Canada F1 : Entra nel vivo il weekend riservato al GP del Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton si è lamentato per la posizione della sua piazzola ai box, l’ha fatta spostare dagli uomini Mercedes perché a suo dire l’ingresso non era dei migliori anche per colpa della Ferrari. La piazzola riservata a Charles Leclerc e Sebastian Vettel non ha subito alcun mutamento, risposta aggressiva da parte del Cavallino Rampante che non è stato ...