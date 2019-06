Che cosa sta succedendo a Hong Kong?

F1 - perché è stato penalizzato Sebastian Vettel e cosa è successo? Una scelta Che farà discutere : Sebastian Vettel primo sul traguardo al termine del GP Canada 2019 ma la vittoria della settima tappa del Mondiale F1 finisce nelle mani di Lewis Hamilton: questo è il verdetto della gara andata in scena oggi a Montreal, un ordine d’arrivo che ha già creato diverse polemiche e discussioni dovuto a una penalità di cinque secondi inflitta al pilota della Ferrari perché ha stretto il Campione del Mondo in carica durante il 48esimo giro (dei ...

Formula 1 - Leclerc smasChera la Mercedes : “sono sicuro Che ne hanno di più - ma vi dico cosa ci potrebbe aiutare” : Il monegasco ha chiuso al comando la seconda sessione di libere in Canada, precedendo Vettel e la Mercedes di Bottas Primo posto al termine della prima giornata di libere, niente male per un Charles Leclerc arrivato in Canada per dimenticare il tremendo week-end di Monaco. Il pilota della Ferrari ha strappato la miglior prestazione nella seconda sessione, mettendo in fila Vettel e Bottas. Photo4/LaPresse Un risultato che tuttavia non ...

Tangenziale dei bambini : Che cosa è e perché salvarla : cosa ci fanno dei bambini in Tangenziale, viene da chiedersi leggendo questo titolo che parla di una iniziativa mirata proprio a proteggere i più piccoli dal traffico. La Tangenziale dei bambini è infatti un percorso pedonale/ciclabile dedicato a dei giovanissimi alunni di una scuola del cremonese che oggi hanno bisogno di noi per continuare a poter camminare al sicuro. cosa possiamo fare per loro? (altro…) The post Tangenziale dei ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). Che grande nave la modernità - Il turismo globale? E’ la sfida del futuro, ma si può vincere. A patto di cambiare le idee prima ancora che

Cosa cambia adesso Che anChe Facebook ha rotto con Huawei : Trump ha buttato il sasso e la slavina che ha investito Google è arrivata anche a Menlo Park. Le app di Facebook non saranno più pre-installate sugli smartphone Huawei. Lo ha rivelato Reuters e lo ha confermato il gruppo guidato da Mark Zuckerberg. Niente Facebook, Messenger, Whatsapp e Instagram. È il nuovo effetto della lista nera di Trump. anche Facebook segue Trump La decisione, ha scritto il gruppo in una mail a Cnet.com, è stata fatta ...

MiChelle Hunziker - la confessione di Pippo Baudo nel giorno del compleanno : "Cosa dovete sapere su di lei" : Oggi 7 giugno Pippo Baudo compie 83 anni e li festeggia in prima serata su Rai 1. A Gente lo storico volto della tv italiana ha parlato di alcune sue colleghe come Michelle Hunziker, che ora conduce All together now, e Barbara D'Urso, Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d'Urso. Leggi anche

Baudo su d’Urso e MiChelle Hunziker : cosa pensa delle due conduttrici : Pippo Baudo parla di Barbara d’Urso e Michelle Hunziker Il 7 giugno Pippo Baudo compie ben 83 anni, il conduttore, storia della tv italiana, festeggerà il suo compleanno e anche tutti gli anni di carriera in uno speciale dedicato a lui e che andrà in onda in prima serata su Rai 1 proprio questa sera. […] L'articolo Baudo su d’Urso e Michelle Hunziker: cosa pensa delle due conduttrici proviene da Gossip e Tv.

Nissan - cosa c’è dietro al grande rifiuto Che entrerà nella storia del Giappone : Moltiplicando il numero di addendi, il risultato non cambia. Quello che non può succedere nella matematica spicciola è diventato un alto ragionamento di politica industriale sulla sponda più silenziosa e corteggiata della fusione Renault-Fca. Nissan ha parlato poco il 27 maggio, giorno della grande proposta di Torino a Parigi: si è detta interessata ad incontrare John Elkann come effettivamente ha incontrato il ceo francese Jean-Dominique ...

Zvonimir Boban al Milan? Evviva le bandiere - ma... Ecco Che cosa non torna : Zvonimir Boban riveste i colori del Milan? L' accordo è quasi fatto. Il suo compito sarà curare i rapporti con le istituzioni e sovrintendere all' area sportiva assieme a Paolo Maldini, che sarà più libero di occuparsi delle faccende più di campo (magari affiancato da un ds). Mentre l' ad Ivan Gazid

Che cosa significa 'Camp' - la parola di Susan Sontag scelta per il Met Gala 2019 : E' la "notte degli Oscar della East Coast", "il party dell'anno": un concentrato di glamour e celebrità il Met Gala del Metropolitan Museum di New York. Ufficialmente si tratta della serata di Gala, organizzata da Vogue ogni primo lunedì di maggio, per raccogliere fondi a favore del Costume Institute, la collezione permanente del museo che ospita oltre 33 mila vestiti e accessori di moda dal 1400 a oggi provenienti da tutto il mondo. Nei ...

Vincenzo Nibali : “Finché il fisico mi sostiene - andrò avanti. Ecco cosa è successo a Courmayeur. Per il Tour ci sono diverse ipotesi” : Vincenzo Nibali si sta godendo qualche giorno di meritato relax dopo le fatiche del Giro d’Italia 2019. Lo Squalo cercherà di ricaricare le batterie in vista del Tour de France, dove non esclude a priori la possibilità di lottare per la classifica generale. Il fuoriclasse siciliano, che dal 2020 vestirà la casacca della Trek-Segafredo, ci ha lasciato intendere di non aver neppure ancora pensato al momento in cui porrà fine alla propria ...

Che cosa è stato lo sbarco in Normandia 75 anni fa (e perché si chiama D-day) : Lo sbarco (foto: ©Girella/Lapresse) Il destino non si decide mai in un ventiquattr’ore, ma se non ci fosse stato il D-day la nostra vita sarebbe stata sicuramente molto diversa. Il 6 giugno del 1944, esattamente 75 anni fa, gli alleati sbarcarono infatti in Normandia, dando inizio alla liberazione dell’Europa dall’occupazione nazifascista durante la Seconda guerra mondiale. L’evento è passato alla storia come D-Day perché ...

Cosa pensa il pubblico romeno de "Il Sindaco" - il film Che ha illuso Salvini : “Come è possibile che gli italiani continuino a votare Salvini?”, “Capiamo molto bene la drammatica situazione italiana. In Romania siamo messi uguali. Ma senza mafia”. A queste, ed altre domande dello stesso tenore, ha risposto Samuele La Vardera durante il dibattito seguito dalla presentazione al pubblico romeno del film Il sindaco - Italian politics for dummies.L’occasione è stata la partecipazione ...

Scuola - NO alla riforma annunciata da Salvini : ‘Ecco Che cosa vogliamo davvero’ : Il leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia la riforma della Scuola e il mondo scolastico non può far altro che agitarsi ulteriormente. Sono già tante le preoccupazioni per chi lavora nella Scuola pubblica italiana e il timore di nuove rivoluzioni sbagliate è dietro l’angolo. Salvini annuncia la riforma della Scuola e scoppia la polemica Sui social, si è riversata una valanga di commenti negativi nei confronti del vicepremier leghista. ...