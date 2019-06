C' è stata un' esplosione nel municipio di Rocca di Papa Tra i feriti anche 3 bambini

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019) È di 8, di cui tre in codice rosso, il primo bilancio dell'che poco dopo le 11,40 ha distrutto la facciata del Comune didi, ai Castelli Romani. Al momento - secondo quanto si apprende - l'ipotesi è quella di una fuga di gas. Tra ici sono tre, uno dei quali trasportato all'ospedale Bambin Gesù in codice rosso, l'altro all'ospedale di Frascati. Nell'ospedale di Frascati si trovanogli altri due, il sindaco didi, Emanuele Crestini, e un uomo di 68 anni, che ha riportato ustioni su tutto il volto ed è in gravissime condizioni. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i carabinieri. Si stanno recando sul postoil presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il suo vice, Daniele Leodori.

