Roland Garros 2019 | Rafael Nadal | “Ho vinto per la 12^ volta | emozione inspiegabile

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019)ha conquistato il, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella finale andata in scena sulla terra battuta di Parigi. Il mancino di Manacor si è imposto per la dodicesimanella capitale francese e ha conquistato il diciottesimo Slam della sua gloriosa carriera. Il tennista iberico ha parole al miele per l’austriaco sconfitto nell’atto conclusivo: “Congratulazioni a Thiem, sei un grandissimo esempio per come lavori: sempre col sorriso sul volto, sei una bravissima persona e questa è la cosa che conta di più. Sei un’ispirazione per me e per tanti bambini in giro per il mondo, so quanto sia duro perdere una finale dello Slam ma fa parte di questo sport: se un giorno dovessi perdere mi piacerebbe farlo contro di te“.ha poi espresso tutta la sua gioia: “Ringrazio il pubblico e le persone che rendono ...

Eurosport_IT : Le lacrime di Rafa Nadal bagnano la storia: Parigi celebra il 12esimo titolo al Roland Garros ???? #EurosportTENNIS… - Gazzetta_it : #Roland Garros: #Nadal trionfa per la 12ª volta. Annientato #Thiem - RaiNews : Nadal re a Parigi per la dodicesima volta, Thiem piegato in 4 set -