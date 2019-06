LIVE Motocross | GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA | Coldenhoff in vetta in gara-2 | Gajser 2°

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22′ Continua il confronto ai ferri corti per la vittoria tra, separati da appena 790 millesimi. Cairoli è settimo a 7″285 dal vertice, cercando di rimontare 24′rintuzza ai tentativi di attacco di, che rimane in seconda posizione. Tonus è terzo e si avvicina anch’egli al duo di testa, Cairoli è vicinissimo a Lieber in sesta posizione 26′ Tonus si prende la terza posizione di Seewer mentreè sempre vicinissimo alla prima piazza di Coldenhof. Cairoli sale in settima posizione, con Monticelli in otta piazza. Prova a risalire la china il siciliano. Herlings è decimo 28′conserva lama è braccato daa solo mezzo secondo mentre Cairoli è sempre ottavo alle spalle di Febvre, Herlings risale in undicesima posizione 30′ Ottima ...

