LIVE Italia-Australia calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | le azzurre debuttano

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– La presentazione di– I risultati e le classifiche dei gironi Buongiorno e bentrovati alladi, match valido per il gruppo C deidi. Finalmente ci siamo. Allo Stade du Hainaut a Valenciennes lescenderanno in campo e la sfida contro lene è senza dubbio facile. Lo spauracchio Sam Kerr è qualcosa che fa tremare i polsi e la fisicità delle Aussie può rivelarsi un problema ma le nostre portacolori vogliono giocarsela fino in fondo e iniziare nel migliore dei modi il loro cammino iridato. Il gioco propositivo proposto da Bertolini, nel corso della sua gestione, ha esaltato le qualità realizzative di Cristiana Girelli (29 gol in azzurro), nonché di Barbara Bonansea e di Daniela Sabatino. In ...

