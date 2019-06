Giro d’Italia | Vincenzo Nibali | ‘Nella tappa di Courmayeur ci siamo un po' fermati’

Giro d’Italia 2020 - rivoluzione in vista : la Corsa Rosa si apre con un prologo virtuale? Sfida al simulatore tra i ciclisti! : Il Giro d’Italia 2020 scatterà da Budapest e potrebbe essere caratterizzato da una novità rivoluzionaria nel mondo del ciclismo, ancora una volta la Corsa Rosa potrebbe fare da apripista a una vera e propria rivoluzione: l’evento si potrebbe aprire con un prologo virtuale! I ciclisti iscritti potrebbero dunque correre una cronometro individuale sui rulli, utilizzando il celeberrimo simulatore Zwift impiegato già da diversi atleti: ...

Ciclismo - Giovanni Carboni : “Giro d’Italia bellissimo - in futuro posso fare classifica. Vorrei vincere una tappa al Tour” : Ventitré anni, una grinta invidiabile, e una voglia irrefrenabile di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Giovanni Carboni, il giovane marchigiano della Bardiani-CSF, tre volte in maglia bianca durante il Giro d’Italia, è stato uno dei debuttanti nella Corsa Rosa che si è messo più in luce per tutte e tre le settimane di gara. Ha rispettato a pieno la fiducia datagli dal suo Green Team che lo aveva già lanciato a tutta al Tour of the ...

Giro d’Italia 2019 - ascolti record in tv e share da capogiro! La Corsa Rosa sfonda sulla RAI! : La 102esima edizione del Giro d’Italia fa già parte del libro dei ricordi ma di sicuro per chi ha curato la comunicazione e si è occupato delle dirette giorno dopo giorno è stata una Corsa Rosa da boom. Nonostante infatti Vincenzo Nibali non sia riuscito a salire sul trono, giunto alle spalle dell’ecuadoriano Richard Carapaz, l’ultima tappa che arrivava all’Arena di Verona, ha registrato un record di ascolti ...

Giro d’Italia - Movistar prima nella classifica dei premi vinti : A fine Giro d’Italia oltre alla gloria e alle emozioni resta da spartire per i corridori anche un ricco montepremi in denaro. La corsa rosa ha messo in palio ben un milione e mezzo di euro, da dividere a seconda dei piazzamenti in classifica finale, nelle tappe e nelle graduatorie secondarie. La parte del leone l’ha fatta ovviamente la Movistar, che oltre ad aver vinto il Giro con Carapaz ha intascato anche i premi del quarto posto di Landa, di ...

Giro d’Italia 2019 : oltre 1000 controlli effettuati sulle biciclette da parte dell’UCI : Ufficializzati oggi da parte dell’UCI i controlli effettuati sulle biciclette durante il Giro d’Italia per combattere le frodi tecnologiche. Addirittura 1.312 i controlli effettuati grazie ai tablet alla partenza delle tappe, invece sono 113 dopo gli arrivi. Come specificato nel dettaglio: da 4 a 12 biciclette sono state controllate in ogni tappa, tra loro quelle della maglia rosa e del vincitore di tappa. Il commento del presidente ...

Giro d’Italia 2019 : il montepremi finale. Quanto hanno guadagnato tutte le squadre? Occhio alle multe… : Le classifiche, le varie maglie, il Trofeo Senza Fine: è stato assegnato tutto in quel di Verona, nell’ultima recita del Giro d’Italia 2019. Mancava però un passaggio: quello dei premi in denaro. Quanto hanno guadagnato tutte le squadre presenti nella Corsa Rosa? In palio c’era un montepremi di 1.499.860 euro, assegnato tra vincitori di tappa, traguardi intermedi, GPM e, ovviamente, per i vari piazzamenti nelle classifiche. A ...

Giro d’Italia 2019 - l’UCI potrebbe sanzionare gli organizzatori per aver “graziato” Miguel Angel Lopez dopo gli schiaffi al tifoso : All’UCI non sarebbe piaciuta la decisione di RCS Sport di non sanzionare il ciclista Miguel Angel Lopez nel corso del Giro d’Italia, quando aveva preso a schiaffi il tifoso reo di averlo fatto cadere: secondo quanto scritto da “Il Messaggero” infatti la Federazione internazionale starebbe pensando di multare l’Organizzazione della Corsa Rosa. dopo aver richiamato la giuria per avere chiarimenti circa la mancata ...

Giro d’Italia 2019 - Miguel Angel Lopez rischia multa e squalifica : possibile mano dura dell’UCI dopo le sberle al tifoso : Miguel Angel Lopez potrebbe essere sanzionato per aver preso a sberle un tifoso durante la penultima tappa del Giro d’Italia 2019. Il colombiano era caduto per colpa di uno spettatore sulla salita del Monte Avena e, preso dalla collera, aveva picchiato l’astante: la giuria della Corsa Rosa aveva deciso di non punire l’alfiere dell’Astana perché aveva giudicato quella reazione come umana, dovuta all’adrenalina e al ...

Giro d’Italia : le pagelle dei protagonisti : Giro d’Italia: le pagelle dei protagonisti È stato archiviato ieri il Giro d’Italia edizione numero 102. Se da un lato ha sorpreso Carapaz e si sono confermati Nibali e Roglic, d’altro canto va rimarcata la delusione Yates, il quale partiva per vincere il Giro. Per quanto riguarda le volate, male Gaviria e Viviani. LEGGI ANCHE: Giro d’Italia, tutti i vincitori delle classifiche nella 102a edizione Giro d’Italia: ...

Dai chilometri percorsi agli atleti giunti al traguardo di Verona - il Giro d’Italia 2019 dà… i numeri : L’edizione numero 102 del Giro d’Italia si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz, che ha regalato il primo successo all’Ecuador: ecco tutti i numeri dell’evento La prima vittoria dell’Ecuador è già una storia da raccontare, una chicca a conclusione di un’edizione che non sarà certamente dimenticata. Il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso, raggiungendo il traguardo posto all’Arena di ...

Giro d’Italia – L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani attacca : “Daspo per i tifosi più incivili” : Il presidente dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha chiesto misure più drastiche per i tifosi che rovinano lo spettacolo Quanto accaduto nel corso dell’ultimo Giro d’Italia non deve più accadere, per questo motivo l’Accpi (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) ha chiesto il Daspo per i tifosi più esagitati e incivili. Massimo Paolone/LaPresse E’ quanto si evince ...

Giro d’Italia – Buttò una bici in mezzo alla strada : tunisino espulso dall’Italia : Identificato l’uomo che ha buttato in mezzo alla strada a Conegliano una bicicletta poco prima del passaggio dei ciclisti: espulso dall’Italia Al Giro d’Italia 2019 non sono mancati i colpi di scena ed i gesti… folli: come quello di uno spettatore che nella 18ª tappa ha buttato in mezzo alla strada una bicicletta, proprio quando stavano per arrivare i ciclisti in gara. Fortunatamente non è successo nulla di grave ...

Giro d’Italia – Nibali fa chiarezza sui social : “la stretta di mano mancata fra me e Roglic? Vi spiego il motivo” [FOTO] : Vincenzo Nibali fa chiarezza su Instagram in merito alla mancata stretta di mano con Primoz Roglic: lo ‘Squalo’ spiega i motivi di quanto accaduto Un secondo posto al Giro d’Italia, dietro uno straordinario Carapaz. Non è di certo una vittoria, ma Vincenzo Nibali può tornare a casa soddisfatto e conscio di aver dato il massimo: gli erorri li studierà con calma, ripensandoci con il senno di poi. Intanto Nibali un pensiero ...