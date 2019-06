GF 16 | giudizi infuocati di Gianmarco sulla De Andrè | ' Sei molto aggressiva'

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) La sedicesima edizione del Grande Fratello è ormai giunta al termine visto che lunedì 10 giugno scopriremo chi tra i concorrenti rimasti sarà il vincitore. Considerato tutto ciò, gli autori del reality show hanno deciso di proporre un ultimo gioco ai gieffini rimasti, ovvero dire tutto ciò che pensano dei loro coinquilini. E così il finalistaOnestini ha colto la palla al balzo per dire tutto ciò che pensava da tempo di Francesca De. Il giovane ha descritto la coinquilina come una ragazza prepotente e, riferendosi in particolare a quando si è resa protagonista dei vari litigi con Gennaro Lillio. GF 16: resa dei conti trae Francesca Dunque manca solo un giorno alla proclamazione del vincitore della sedicesima edizione del Grande Fratello. Nell'attesa di sapere chi vincerà il reality, per movimentare la giornata gli autori hanno ideato un gioco nel ...

