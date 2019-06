Dossier della Cna sul settore autoriparazione in provincia di Ragusa

quotidianodiragusa

(Di domenica 9 giugno 2019) Ildell’sta vivendo profondi cambiamenti:. E’ quanto emerge dalla quinta pubblicazione del Centro studiCna di

repubblica : la Repubblica delle Idee 2019, la diretta della terza giornata [news aggiornata alle 05:02] - riccardomagi : Nel Mediterraneo, senza #ONG, non ci sono più navi e braccia per salvare le vite. E non ci sono quasi più occhi per… - iaia2865 : RT @RepIdee: #repidee19 #Landini (@mauriziolandini): 'Dobbiamo affrontare il problema della povertà. Oggi si può essere tranquillamente pov… -