Da Demi Moore a Alessia Marcuzzi | quando le star partecipano alle nozze degli ex

Demi Moore nostalgica e… osé : su Instagram vecchie polaroid del backstage di “La settima profezia” : Pancione e capezzoli finti. Demi Moore , 56 anni, sembra in vena di ricordi nostalgici mentre condivide sui social una serie di polaroid del 1988, dietro le quinte del film “La settima profezia”. Gli scatti, che risalgono a più di trent’anni fa, mostrano il processo di preparazione a cui Demi si è sottoposta per “diventare” il personaggio del film, con tanto di pancione e seno a vista, oltre ad una ferita ...

Il mio nuovo patrigno! Demi Moore e il toy boy non piacciono alla figlia : Non è chiaro se la cosa abbia scatenato più ilarità o fastidio, fatto sta che l’attrice Demi Moore , postando una foto insieme al giovanissimo cantante Shawn Mendes, ha suscitato una reazione social da parte delle figlie, in particolare la maggiore Rummer.-- L’attrice, oggi 57enne, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae abbracciata al cantautore canadese 20enne. La foto risale al 6 maggio scorso, quando entrambi hanno ...

Inside Out - arriva l'autobiografia di Demi Moore : 56 anni, una carriera infinita, decine di film, 3 matrimoni naufragati, corna conclamate, tre figlie, droghe, alcool, e tanto altro. La vita di Demi Moore diventerà autobiografia, dal 24 settembre prossimo. Inside Out il titolo del libro, inizialmente annunciato in sala nel 2012. Dopo nove anni, neanche fosse un parto, Inside Out sarà presto realtà, per la gioia della casa editrice Harper Collins che staccò un ricchissimo assegno alla ...