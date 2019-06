Alvaro Morata | rapina a mano armata nella casa del calciatore a Madrid

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Un gruppo ditori armati è entratovilla di, a Mirasierra (), mentre insi trovavano la moglie Alice Campello insieme ai due gemellini Alessandro e Leonardo, che hanno meno di un anno. Il, ex attaccate della Juve, era alle Isole Far Oer con la nazionale spagnola. Secondo quanto riferisce AS, i ladri hanno rubato molti oggetti di valore per un danno economico non indifferente. Grande tensione e paura per la signora, e sull’accaduto la polizia spagnola ha aperto immediatamente un’indagine. Ilè stato informato di quanto accaduto solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e quando la situazione era ormai tornata alla normalità. L'articolodelproviene da Il Fatto Quotidiano.

