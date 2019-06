10 passi verso il sistema operativo Huawei | brevetto ovunque dopo il ban Google

optimaitalia

(Di domenica 9 giugno 2019) Ilcontinua la sua marcia inarrestabileil bano meglio quello del governo USA che ha imposto a società come quella di Mountain View appunto di non "trattare" più con l'azienda cinese. Tra rinvii del blocco ma pure tanti dubbi sul futuro software dei nuovi smartphonee Honor dunque, ecco che il produttore sta correndo a grandila sua soluzione proprietaria. Nelle scorse settimane avevamo segnalato le prime segnalazioni per le registrazioni del, in particolare in Europa in Germania. In queste ore assistiamo ad un ulteriore vera pioggia di brevetti che riguardano la nuova esperienza software del produttore, in ben 10 paesi in ogni parte del globo. Come segnalato dalla fonteCentral, ecco cheTechnologies avrebbe presentato la registrazione del marchio Hongmeng in Canada, Messico, Spagna, ...

