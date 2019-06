VIDEO F1 | GP Canada 2019 | Toto Wolff | “Non è solo la Power Unit 2 che fa essere veloci”

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Al termine delle FP1 del GP del, valido per il Mondiale di F1,ha parlato della novità in casa Mercedes, che sul circuito di Montreal porta la2: “Non èla2 che faveloci, ma c’è ancora un piccolo divario con la Ferrari”.PARLA DELLA2 NEL GP DELDI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

lauraboldrini : In Canada per 4 giorni con parlamentari di 45 paesi abbiamo discusso di diritti e salute riproduttiva delle donne… - SkySportF1 : ???? Il giorno della marmotta ? Che rischio per Latifi in FP1 ?? Ma c'è un precedente L'episodio del 2007 ?… - SkySportF1 : ? 1.12.177: con questo giro @Charles_Leclerc ?? ha comandato le libere del #CanadianGP ???? ? -