Usa-Messico | accordo in extremis E Trump ritira la decisione sui dazi

Usa : accordo con Messico significativo : 8.10 Il segretario del Tesoro americano,Steven Mnuchin, ha definito l'accordo con il Messico "molto significativo con un risultato molto importante". Parlando ai giornalisti a margine dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, Mnuchin ha dichiarato: "Non potremmo essere più soddisfatti dell'accordo raggiunto, è molto significativo e apprezziamo molto gli impegni presi dal Messico per aiutarci contro i gravi ...

Dazi - Usa firma accordo col Messico : 3.07 Il presidente Donald Trump, appena tornato dal suo viaggio in Europa, incassa l'impegno del Messico a fermare l'immigrazione clandestina verso gli Usa. Trump ha annunciato su Twitter che gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con il Messico che sospende a tempo indefinito l'entrata in vigore dei Dazi, prevista per lunedì, in cambio di "forti misure per fermare il flusso migratorio attraverso il Messico e verso il nostro confine ...

Usa - soldati dipingono muro col Messico : 2.59 Ai militari dispiegati lungo il confine meridionale Usa in California è stato affidato il compito di dipingere il muro voluto dal presidente Trump. Lo segnala su Twitter il senatore dell' llinois Dick Durbin:"Un vergognoso uso di soldi pubblici". Secondo la Cbs, a 5.000 uomini tra Guardie Nazionali e militari è stato affidato il compito di restaurare porzioni di muro per migliorarne "l'aspetto estetico", dipingendolo e installando delle ...

Dazi - nulla difatto tra Usa e Messico : 2.44 Niente accordo sui Dazi tra Stati Uniti e Messico. L'incontro svoltosi alla Casa Bianca tra le delegazioni dei due paesi - spiegano fonti vicine al negoziato - si è concluso con un nulla di fatto. Sulla vicenda pende la minaccia di Trump di colpire immediatamente tutti i beni importati dal Messico con Dazi del 5%. Non solo ma l'amministrazione Usa ha anche minacciato di alzare tali Dazi fino al 25% entro ottobre se il Messico non porrà ...

Spread - Italia supera Grecia sui 5 anni. Borse giù dopo minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico. Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

Trump impone dazi al Messico : “Tariffe fino al 25% se non fermerà l’immigrazione verso Usa” : Usa l’arma delle tasse sulle importazioni per costringere il Messico a fermare il flusso di immigrati verso gli Stati Uniti. Donald Trump si gioca l’arma dei dazi e annuncia a sorpresa che a partire dal 10 giugno saranno imposte tariffe del 5% sul ‘Made in Messicò importato negli Usa: le tariffe – avverte Trump – “saliranno gradualmente” fino a raggiungere il 25% in ottobre se il Messico non agirà per ...

Migranti. Messico chiede incontro a Usa : 05.12 Il presidente del Messico,Andres Manuel Lopez Obrador,chiede a Trump un incontro nelle prossime ore a Washington fra il ministro degli Esteri messicano e funzionari dell'amministrazione per cercare una soluzione sui dazi che il presidente Usa intende far scattare il prossimo 10 giugno. Così Obrador in una lettera indirizzata a Trump e postata su Twitter: "I problemi sociali non si risolvono con tasse o misure coercitive", scrive

Migranti. Usa : dazi su import Messico : 02.20 Gli Stati Uniti imporranno dazi del 5% sulle importazioni dal Messico a partire dal 10 giugno. I dazi resteranno in vigore fino che a non si fermerà il flusso di migranti dal Messico. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un tweet, precisando che le tariffe saliranno gradualmente fino a quando il problema dell'immigrazione illegale non sarà risolto.

Dovevano aspettarmi! Messico - ministro si dimette per aver caUsato un ritardo di 38 minuti su un volo : Josefa González Blanco, ministra dell'Ambiente del Messico, ha rassegnato le sue dimissioni dopo aver costretto un aereo a decollare in ritardo per aspettarla. La ministra venerdì scorso avrebbe dovuto volare da Città del Messico a Mexicali: siccome però era in ritardo, per non perdere l’aereo aveva chiesto a un dirigente della compagnia di stato messicana di ritardare la partenza del suo volo. L’aereo era quindi tornato al gate ed era poi ...

Schiaffo a Trump - stop a costruzione muro con il Messico. Il presidente Usa attacca il giudice : “E’ favore a crimine” : Gli sforzi di Donald Trump per costruire il muro con il Messico si scontrano con la giustizia americana. Un giudice della California ha bloccato il trasferimento di fondi dal Dipartimento della Difesa, autorizzato dal presidente americano sulla base della dichiarata emergenza nazionale. Risorse che dovevano essere usate per i lavori di costruzione. Per il tycoon si tratta di uno Schiaffo pesante, che mostra le difficolta' del presidente a ...