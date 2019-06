STRAGE DI CORINALDO Sfera Ebbasta a X Factor ma nessuna giustizia per le vittime

ilsussidiario

(Di sabato 8 giugno 2019)fa discutere, otto mesi dopo i familiari delledellaalla finta disocteca diancora senza

Pierfanze208 : RT @tg2rai: #Corinaldo, 6 mesi fa la strage in discoteca dove morirono 5 ragazzi ed una mamma. Parla per la prima volta il sindaco indagato… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Corinaldo, 6 mesi fa la strage in discoteca dove morirono 5 ragazzi ed una mamma. Parla per la prima volta il sindaco indagato… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Corinaldo, 6 mesi fa la strage nella discoteca dove persero la vita 5 ragazzi e una mamma. Parla per la prima volta Matteo Pr… -