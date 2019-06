Mancini | “Insigne può segnare di piú”

forzazzurri

(Di sabato 8 giugno 2019) Roberto, commissario tecnico della Nazionale, a pochi minuti dalla sfida con la Grecia è intervenuto al microfono di Rai Sport: “Speriamo che sia una buona partita. Insigne dice che puòdi più? Se l’ha ammesso, speriamo lo faccia. Chiesa? Non ci sono solo gli attaccanti, tutta la squadra deve provare a giocare bene. Mi aspetto di vedere dei miglioramenti e la conferma di quanto fatto negli ultimi 5-6 mesi”. Leggi anche : Kiss Kiss Napoli – Del Genio: “Il Napoli a mio avviso ha un solo incedibile” Clamoroso! Inter, Conte scarica Icardi! Marotta lo comunicherà a Wanda Nara Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj, alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola, i dettagli De Laurentiis: “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…” Allenatore Primavera – Il Napoli annuncia ...

Gianmaa98 : RT @jo19N26: E il disagiato della RAI in telecronaca esclama ”è strana la scelta di Mancini di affidarsi ad Insigne e non a Bernardeschi”.… - Gianmaa98 : RT @jo19N26: Mancini è l’ennesimo scemo, secondo voi, che fa giocare Lorenzo Insigne titolare. E come lui Benitez, Sarri, Ancelotti... P… - yuri02300395 : RT @jo19N26: E il disagiato della RAI in telecronaca esclama ”è strana la scelta di Mancini di affidarsi ad Insigne e non a Bernardeschi”.… -