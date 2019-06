LIVE Barty-Vondrousova 6-1 2-1 | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | dominio dell’aussie

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ottima prima dell’australiana. 2-1 Tiene il servizio la ceca che resta nel match. AD-40trova la traiettoria esterna della ceca. 40-40 Prima pesante della ceca. 40-ADimpone il ritmo: altra palla break. 40-40 Brutto errore della ceca che non trova soluzioni: non riesce a stare calma. AD-40 Smorzata in rete dell’australiana. 40-40 ACE! 30-40 Diritto all’incrocio delle righe di: palla break. 30-30 Finalmente osa la ceca che mette alle corde. 15-30 Pessima volée in rete della. 15-15 Doppio fallo. 15-0 In rete il rovescio dell’australiana. 2-0 Game lungo, matiene il servizio. AD-40non chiude subito a rete ma il lob della ceca è lungo. 40-40 Chance sprecata dalla ceca che utilizza un lob troppo docile:chiude a rete. 40-AD ...

