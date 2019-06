LIVE Barty-Vondrousova 0-0 | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | finalmente si comincia!

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 La tennista 23enne ha vinto in carriera gli US Open di doppio nel 2018: la scalata dalla posizione #653, è proseguita parallelamente alla conquista di tutte le finali Slam della disciplina. 16.10 Sedovesse vincere oggi, dopo il successo di Miami, da numero 8 al mondo, diventerebbe #2 al mondo: per la ceca, invece, al momento best ranking alla posizione #16. 16.09 Si tratta del terzo confronto tra le due: l’aussie ha vinto due volte, a Cincinnati nel 2018 e l’anno prima a Birmingham. 16.07 È la prima volta per entrambe in unaSlam: peraltro, le due sfidanti, sono giovanissime. L’australiana classe ’96, la ceca 3 anni più piccola. 16.05 Dunque, tra pochi minuti, con un’ora di ritardo, scenderanno in campo Ashleighe Marketa. 16.03è terminato il match ...

