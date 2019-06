Il dramma di Federico Pasqualoni | “la mia giovane carriera finisce qui”

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019)per il calciatore, il calciatore del Cosenza in prestito alla Casertana ha dato l’addio al calcio a causa di seri problemi fisici, per ultimo la rottura del legamento del ginocchio. Ecco il comunicato del calciatore attraverso il profilo Instagram: “La miaqui. A settembre il ginocchio ha ceduto ancora e ha creato dei danni gravi e irreparabili, ho subito il mio 5º intervento ed è solo grazie al dott.Cerulli e IsokineticRoma se ad oggi sto sperando di tornare semplicemente a correre. Mi sono isolato e mi sono dovuto far aiutare, e tutto questo ha portato a dover prendere una decisione che chiedo di rispettare evitando parole (che viene di istinto dire) mirate a cambiare la situazione. Nasco con un problema congenito alle due rotule, meno fortunato di tanti, probabilmente ho ottenuto più di quello che fisicamente ...

