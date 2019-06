Fiorentina | Cognigni | “i Della Valle hanno lasciato in buone mani”

calcioweb.eu

"Isono convinti di averlainmani, io assolutamente tornero' a Firenze". Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno dell'ex presidente esecutivo viola Mario, che nelle ultime ore ha incontrato a Firenze il neo patron Rocco Commisso. "Piu' che emozione, ho la consapevolezza di averuna macchina funzionante – ha aggiunto– che e' stata molto apprezzata e quindi tutti i progetti che avevamo in ponte verranno sviluppati in maniera sostanziale ed in linea con quanto avevamo gia' deciso. Momenti piu' belli? Moltissimi, mentre parlare di rimpianti sarebbe inopportuno". Effetto Commisso, in casatorna l'entusiasmo: in 5000 al Franchi

