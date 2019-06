FIFA 20 uscirà su Nintendo Switch | Novità | Gameplay | Edizioni e Pre-Order

gamerbrain

(Di sabato 8 giugno 2019) A poche ore dall’inizio dell’E3 di EA, è stato annunciato l’arrivo di20 anche sue non solo. A seguire vi riportiamo tutte ledel gioco previste, la possibilità di prenotare il gioco con in bundle ipoints, le novità deled uno primo sguardo al gioco tramite il Trailer.20: Cosa cambia? Partiamo dalle novità, cosa cambia in20? Maggiore controllo sugli esiti delle partite sia in attacco che in difesa I calciatori potranno cambiare le tattiche al volo, intervenendo sia in difesa che in attacco con azioni più precise Maggiore fisica per la palla con nuove traiettorie per il tiro, interazioni più realistiche nelle scivolate ed altro ancora20 su20 arriva suin edizione Legacy, la quale offrirà ai ...

MicheleRagone26 : #FIFA 20 uscirà a settembre con molte novità sulle micro abilità - Tecno__Android : FIFA 20 uscirà a settembre con molte novità sulle micro abilità - La data di rilascio di FIFA 20 è il 27 settembre… - franciiscooo8 : RT @franciiscooo8: sono sicuro anzi ne sono certo, fifa street che uscirà sarà comunque più realistico di fifa 20, segnate -