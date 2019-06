eurogamer

(Di sabato 8 giugno 2019) Nel panorama videoludico è consuetudine vedere il modello di un gioco a prezzo pieno, peculiare per innovazione del genere e popolarità, ripreso e plagiato dall'onnipresente free-to-play, usato per riproporre la stessa formula in chiave più fruibile. Gli esempi possono essere tanti, passando da Paladins, lo stesso Fortnite, sino ad arrivare al titolo di oggi:. Pronti per risfoderare il cacciatore di mostri che è in voi?Non a caso, è Monster Hunter World, ultima uscita della saga Capcom, ad avere ispirato interamente questa nuovo produzione di casa Phoenix Labs, per la battaglia al miglior hunting-rpg game in commercio. Il contesto scelto per ambientare le nostre cacce si rivela subito evocativo: le Isole Frantumate comprendono un insieme di ammassi rocciosi fluttuanti, caratterizzati da una moltitudine di biomi, tra fauna e flora uniche, e da Ramsgate, centro portuale per le ...

Eurogamer_it : Il cacciatore adesso ha una nuova taglia #Dauntless #recensione -