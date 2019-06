liberoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - ". E' un copione già letto quello che il ministro dell'Interno continua a recitare. Ha fatto così anche oggi, dopo tanti proclami tradotti in hashtag da dare in pasto alla rete,ndo per lailUe dei ministri degli interni

TV7Benevento : Ue: Bartolo, 'Salvini prende voti e scappa, per la sesta volta diserta vertice'... - sicilianews24 : Salvini diserta appuntamento con l'Europa, la denuncia di Bartolo - - antonio_salvati : RT @formichenews: È l’elezione di Bartolo il segnale da cogliere di queste Europee. Il commento di Mario Giro @marioafrica https://t.co… -