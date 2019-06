Secondo il Questore di Macerata le rockstar non dovrebbero esaltare le droghe

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) "La chiusura dei negozi di cannabis light, dal mio punto di vista, deve essere vista in un'ottica di tutela delle giovani vite. E delle famiglie, anche". In una intervista ad "Avvenire" Antonio Pignataro,di, in prima linea nella battaglia contro la cannabis light, sostiene che "un giovane che fugge dalla fatica del vivere, del mettersi in relazione con gli altri, del portare un suo pezzo di sofferenza attraverso una qualsiasi sostanza - per quanto sembri innocua - non ama la vita. A giovani vorrei dire di riprendere in mano la propria vita, di non sfuggirle, di non rinunciare a vivere e scoprire il bello della quotidianità coltivando le passioni. Poi, certo, i loro idoli gli dicono il contrario...". Riferimento alle parole ("la marijuana non uccide") di Vasco Rossi? "Come uomo fiero ed orgoglioso di rappresentare lo Stato ma anche come genitore - risponde ...

