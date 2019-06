Radio Maria | polemiche sui social per la vignetta sulle “donne moderne” | senza figli e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) La donna dell’Ottocento con quattro bambini. Quella degli anni Sessanta che cammina accompagnata da due, portando un cestino da picnic. Più in basso una ragazza in t shirt, per mano un solo ragazzino. Ancora più giù, in fondo al sentiero discendente, una donna con un gatto in braccio e altri due che giocano ai suoi piedi. Morale, sembra di capire, i guasti della modernità che mette in secondo piano la famiglia in favore di un individualismo che però sfocia nella solitudine. Simboleggiata, si direbbe, dallo stereotipo della “gattara”. Del tutto assenti, in ogni epoca, i padri. E’ lapubblicata dasulla propria pagina Facebook. Inizialmente era anche accompagnata dalla frase “Notate qualcosa di strano?“, poi cancellata e sostituita da una serie di emoticon. Sotto più di 1.300 commenti, molti dei quali critici o ironici: dal ...

espressonline : La vergognosa vignetta di Radio Maria contro le donne. Di @mauromunafo - enpaonlus : Secondo Radio Maria le donne infelici sono quelle che si prendono cura dei gatti... guardate bene e fatevi un’idea… - Corriere : Madri esemplari contro donne senza figli (ma con gatti): cosa c’è dietro la vignetta di... -