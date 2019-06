Migranti | Procura Palermo indaga su Viminale per no a Sea Watch 3

Migranti - Avvenire : “Anche la Procura di Palermo indaga su Salvini. Verifiche su ostacolo a salvataggi e sbarchi” : La Procura di Palermo ha avviato delle indagini sul Matteo Salvini. A rivelarlo è Avvenire scrivendo che i magistrati stanno analizzando i provvedimenti presi dal suo ministero in tema di salvataggi in mare e procedure di sbarco, in particolare riguardo all’ultimo episodio che ha coinvolto la nave della ong Sea Watch, anche se i reati ipotizzati “non sono noti”. La notizia arriva a cinque giorni dalle dichiarazioni dello ...

Ordinanza anti-Migranti - la procura condanna l'ex sindaco a pagare 2000 euro : Francesco Curridori Franco Bologna, vicesindaco di Carcare, ha subìto una condanna a duemila euro di multa per un'Ordinanza che emanò del 2016 quando era primo cittadino del paese in provincia di Savona "Sono amareggiato, ora con i miei legali, che ringrazio per il gran lavoro svolto, attendiamo le motivazioni per poter presentare ricorso in appello". Così Franco Bologna, vicesindaco di Carcare, ha commentato la condanna a duemila ...

Migranti : caso Sea watch - Procura Agrigento acquisisce video giornalista Usa : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il video realizzato da una giornalista americana a bordo della Sea watch durante il soccorso dei 65 Migranti nel Mediterraneo è stato acquisito dalla Procura di Agrigento. La donna ieri sera, dopo essersi rifiutata in un primo momento, durante la perquisizione della na

Migranti : Agrigento - comandante Sea watch in Procura per interrogatorio : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E' arrivato in Procura ad Agrigento il comandante della nave Sea watch Arturo Centore, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 47 Migranti a Lampedusa, che oggi sarà interrogato dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella. "Non ho null

Migranti - Sea Watch : il comandante della nave verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento : Arturo Centore, il comandante della nave Sea Watch 3, verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento. Le indagini, che lo vedono iscritto al registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non prevedono violazioni della direttiva di Matteo Salvini, che impone l'obbedienza agli ordini provenienti da navi militari.Continua a leggere

Migranti : Procura Agrigento - convalida sequestro nave Sea Watch : ?Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha convalidato il sequestro della nave 'Sea Watch 3'. Il provvedimento è stato notificato all'unico indagato, il comandante Arturo Centore, appena approdato a Licata. Ieri era scattato il sequestro probatorio. Il comandante è stato convocato per domani alle 12 in Procura dove sarà interrogato dall'Aggiunto Salvatore Vella che, insieme al capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e ...

Sea Watch - la Procura ordina lo sbarco dei Migranti| Ira Salvini : "Denuncio tutti" | : Il ministero dell'Interno aveva detto: "La magistratura faccia come crede, ma noi continueremo a negare lo sbarco", che però è in corso

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei Migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Migranti - ok allo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori. Procura apre un'inchiesta - Salvini all'attacco di Conte : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. Autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Migranti - autorizzato lo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori. La Procura apre un'inchiesta : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

Migranti - la procura di Agrigento indaga su direttiva anti-Ong del Viminale : La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo riguardante una direttiva emanata contro la Ong Sea Eye dal Viminale. Il caso è quello della nave Alan Kurdi, che ad aprile ha soccorso alcuni Migranti in mare: il ministero dell'Interno aveva indicato il transito di quella imbarcazione nell'area italiana come "non inoffensivo".Continua a leggere

Migranti - procura di Catania chiede archiviazione inchiesta Open Arms : Migranti, procura di Catania chiede archiviazione inchiesta Open Arms Verso l’archiviazione l’indagine che vede il team accusato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco del 17 marzo 2018. Resta aperto il fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina della procura di ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Procura non ha dato seguito a sequestro preventivo Gdf' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Al momento non ci è stato notificato nulla ma abbiamo comunque appreso che la Procura di Agrigento ha ritenuto di non dare seguito all'iniziativa di Polizia giudiziaria che voleva la nave Mare Jonio bloccata come se avessimo commesso dei reati. La Procura ritiene, inv