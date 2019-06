Migranti | Palermo | giudice pace annulla decreto espulsione ghanese Paul

Migranti - Procura Palermo indaga su Viminale per no a Sea Watch 3 : Assume aspetti giudiziari la vicenda della Sea Watch 3, ovvero sono sotto esame da parte di tre procure le procedure seguite dal Viminale in merito alle operazioni di soccorso e sbarco dei Migranti alla deriva nel Mediterraneo. indaga la Procura di Palermo, mentre altre inchieste sono in corso - per fatti precedenti - a Catania ed Agrigento. La notizia viene diffusa con evidenza dal sito web del quotidiano Avvenire. Sono stati gia' acquisiti ...

Migranti - Avvenire : “Anche la Procura di Palermo indaga su Salvini. Verifiche su ostacolo a salvataggi e sbarchi” : La Procura di Palermo ha avviato delle indagini sul Matteo Salvini. A rivelarlo è Avvenire scrivendo che i magistrati stanno analizzando i provvedimenti presi dal suo ministero in tema di salvataggi in mare e procedure di sbarco, in particolare riguardo all’ultimo episodio che ha coinvolto la nave della ong Sea Watch, anche se i reati ipotizzati “non sono noti”. La notizia arriva a cinque giorni dalle dichiarazioni dello ...

Migranti : vescovo chiesa evangelica tedesca in visita a Palermo - 'evitare altri morti' : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - Heinrich Bedford-Strohm, vescovo Presidente del Consiglio delle chiese evangeliche in Germania è oggi a Palermo, dove ha incontrato il Sindaco Leoluca Orlando e l'Arcivescovo Don Corrado Lorefice. Parteciperà più tardi alla preghiera inter-religiosa prevista alla Missio

Migranti : Rettore Palermo - 'tema gestito spesso in modo fazioso e strumentale' (2) : (AdnKronos) - Per il Rettore dell'Università di Palermo "è necessario riportare la riflessione relativa ai Migranti e all'immigrazione su un piano di obiettività, scevra da strumentalizzazioni ed analisi faziose, provando a ristabilire un sano equilibrio tra realtà, rappresentazione della realtà e p

Rettore Palermo : "Tema Migranti spesso gestito in modo strumentale" : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Tre giorni per costruire uno spazio di riflessione critica e di azione "che ponga al centro della comunità scientifica e dell'opinione pubblica i temi dei diritti e dell’uguaglianza dei migranti". Ha preso il via oggi a Palermo - si concluderà mercoledì 22 maggio - 'Mi

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe Migranti e occupanti abusivi (2) : (AdnKronos) - Diversa la procedura seguita per i soggetti che attualmente vivono in edifici pubblici occupati abusivamente. In questo caso i provvedimenti sono stati proposti e controfirmati dall’assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina e seguono una lunga fase istruttoria da parte degli

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe Migranti e occupanti abusivi : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando resta fermo sulle sue decisioni e oggi firma le prime iscrizioni anagrafiche di alcuni migranti e di cittadini italiani occupanti edifici pubblici per i quali le procedure erano state bloccate con l'entrata in vigore del decreto si

Migranti - a Palermo il Mediterraneo antirazzista : sport per inclusione sociale : Lo sport come mezzo per inclusione sociale. A Palermo arriva la dodicesima edizione del Mediterraneo antirazzista. La manifestazione, la cui prima edizione si è svolta nel giugno 2008 per poi allargarsi a macchia d’olio in città come Milano, Roma e Napoli, prende il via oggi, venerdì 10 maggio, da piazza Magione. L’obiettivo è promuovere le relazioni interculturali tra le diverse componenti che abitano nella città metropolitana, provando a ...

Migranti : a Palermo dodici ore di musica per il Mediterraneo : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - dodici ore di musica ininterrotta dedicate "a tutti gli esseri umani che credono in un mondo senza frontiere, in cui ognuno abbia il diritto di spostarsi per cercare di costruirsi un futuro migliore". Il 25 maggio Mediterranea Saving Humans e Mediterraneo Antirazzista d

Migranti - a Palermo decimo giorno di sciopero della fame per Biagio Conte : Da dieci giorni digiuna per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che rischia di essere espulso. Continua lo sciopero della fame di Biagio Conte, il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo. Da questa mattina, fratel Biagio e Paul hanno messo le catene alle caviglie con l’augurio che “siano spezzate mettendo così fine alle ingiustizie”. Il riferimento è appunto alla vicenda di Paul, 51enne ...

Migranti - l'arcivescovo di Palermo contro le espulsioni : "Decreti disumani" : Roberto Chifari l'arcivescovo di Palermo lancia un appello contro le espulsioni: "Non è giusto ricacciare a casa chi viene in segno di pace" "Decreti disumani". Lo ripete a gran voce l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in merito alla storia di Paul, il ghanese da diciasette anni in Italia e che adesso rischia l'espulsione. "Abbiamo fatto diventare il problema dei problemi, quello dei Migranti. E' l'effetto di decreti ...

'Boys dont' Cry' mostra dei Migranti fotografi al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo fino al 19 maggio : Lo sguardo intenso e occhi rivolti verso se stessi e al mondo. Sono questi gli autoritratti dei giovani migranti, che aprono il percorso della mostra fotografica ' Boys don't Cry ', curata da Ludovica Anzaldi, giovane fotografa romana che vive tra la ...

Boys don't cry - a Palermo una mostra realizzata da giovani Migranti insieme a Ludovica Anzaldi : Un telo bianco, di sfondo a una parete nuda, e la semplicità delle cose posate a caso, per terra: frutta, verdura, oggetti di plastica. Ma anche ombre, volti, sorrisi. Incontri di diverse umanità. E ...

Migranti : Orlando - 'Salvini ossessionato da Palermo" : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "A Palermo tutti sono palermitani! Credo che Salvini continui ad essere ossessionato da quel che accade a Palermo perché la nostra città, dichiarata dall'Istat quella più sicura d'Italia secondo i dati del Viminale, conferma che la vera sicurezza si ottiene con il rico