Lite Lowry-tifoso | individuato l’uomo! È Mark Stevens | socio di minoranza degli Warriors

(Di venerdì 7 giugno 2019)ilche ha attaccato Kyledurante Gara-3 delle Finals NBA: l’uomo èdi, multato e sospeso per un anno in seguito all’accaduto Un brutto episodio ha macchiato lo spettacolo di Gara-3 delle Finals NBA fra Golden Statee Toronto Raptors. Kyle, finito fuori campo nel tentativo di recuperare un pallone, ha sbattuto contro alcuni tifosi presenti nelle prime file. Scena già vista diverse volte, eventualità alla quale gli spettatori NBA sono preparati. Unpresente fra il pubblico però non l’ha presa bene, strattonandoe provando ad innescare un principio di rissa. L’uomo èdidei Golden Stateche è stato prontamente, multato di 500.000 dollari e sospeso per un anno da tutte le partite dei Golden State. ...

