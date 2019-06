Finto ispettore Asl in supermercato Cassia | arrestato con accusa truffa aggravata

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – E’ stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma La Storta mentre stava svolgendo il suo “incarico” in un mini market di via, ma i documenti che attestavano la sua attivita’ ispettiva per conto dell’Asl hanno destato piu’ di qualche sospetto. I Carabinieri, approfondendo le verifiche sul suo conto, hanno accertato che con l’Azienda l’uomo non aveva nulla a che fare e che il materiale in suo possesso tesserino di riconoscimento e un blocchetto di verbali di accertamento erano falsi. A finire in manette con l’die’ stato un pregiudicato romano di 42 anni la cui unica vera attivita’ era quella di minacciare gli esercenti di fantomatiche violazioni amministrative a loro carico per indurli a consegnargli somme di denaro per evitarle. I Carabinieri, scoperta la, hanno ...

