Federica Pellegrini si tinge di rosa | ma i fan non sono concordi con il cambio look

(Di venerdì 7 giugno 2019)pubblica su Instagram la sua nuova capigliatura, e scatena i commenti dei fan. Capelli, camicia bianca e due cuori come didascalia, questo il post della campionessa italiana. E via i commenti da parte dei fan, ma pure qualche vip ha voluto dire la sua. View this post on InstagramA post shared by(@kikkafede88) on Jun 5, 2019 at 10:51am PDT “Adoro”, commenta Bianca Atzei. Anche Elisa approva, e lo esprime con tre chiare emoji. I fan, però, nonclementi come le due cantanti. I commenti spaziano da chi scherza sulla sua campagna pubblicitaria, “Adesso a quelli della Head&Shoulders come gliela spieghi”, a chi critica la scelta di: “Aiuto! Chiedi un risarcimento”. Leggi anche..."non ce la fa!". Ma il commento di Eurosport sul podio mancato fa ...

