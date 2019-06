Federer ko | Nadal primo finalista del Roland Garros

Roland Garros – Nadal in finale a Parigi - ma i complimenti sono per Federer : “essere al suo livello a 37 anni è incredibile” : Rafa Nadal vola in finale al Roland Garros: il maiorchino si congratula con Roger Federer dopo il successo E’ Rafa Nadal il primo finalista del Roland Garros: il tennista maiorchino ha mandato al tappeto in soli tre match oggi il suo rivale svizzero Roger Federer, al loro 39° incontro. “È incredibile giocare con Roger qui. Congratulazioni a lui, essere al suo livello a 37 anni, è incredibile, dico grazie ai tifosi perché è ...

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal : “Un piacere giocare contro Federer. Sono contento della finale - è il torneo più importante” : Rafael Nadal ha letteralmente dominato l’attesissima semifinale del Roland Garros contro Roger Federer, imponendosi in tre rapidi set e chiudendo la contesa in poco più di due ore: tutto estremamente facile per lo spagnolo che ha liquidato lo svizzero con grande disinvoltura, non c’è stata partita sulla terra rossa di Parigi e così il mancino di Manacor ha fatto suo il 39esimo confronto contro il suo grande rivale. Il tennista ...

Roland Garros - sulla terra non c’è storia : Nadal liquida Federer - è 12esima finale : La 39esima edizione della sfida infinita tra i due più grandi della storia del tennis va a Rafael Nadal. Quando si gioca sulla terra rossa del Roland Garros, anche la classe di Roger Federer non può nulla contro la macchina spagnola. Finisce con un netto 3 set a zero, a dispetto di una partita combattuta per almeno due ore: Nadal conquista così la 12esima finale nell’Open di Francia e ora aspetta il vincente di Djokovic-Thiem. Finora, ...

VIDEO Nadal-Federer - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - dominio totale dello spagnolo! Maestro demolito : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer con un secco 6-3, 6-4, 6-2 nella semifinale del Roland Garros 2019: partita a senso unico risolta in poco più di due ore, lo spagnolo ha letteralmente surclassato lo svizzero e non gli ha lasciato il minimo scampo, tutti si aspettavano un confronto vibrante tra i due fuoriclasse del tennis moderno e invece il match ha avuto un unico padrone. Il mancino di Manacor ha demolito il Maestro e si è così ...

Roland Garros 2019 - il montepremi : quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal battendo Roger Federer? Tutte le cifre per vincitore e finalisti : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer in tre rapidissimi set durante la semifinale del Roland Garros 2019, lo spagnolo ha letteralmente surclassato il Maestro con una facilità imbarazzante e si è così qualificato alla Finale del secondo Slam stagionale: domenica 9 giugno (ore 15.00) il mancino di Manacor sarà nuovamente sulla terra rossa di Parigi con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal non lascia scampo a Roger Federer. Vittoria in tre set e dodicesima finale : Rafael Nadal conquista la sua dodicesima finale della carriera al Roland Garros. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set Roger Federer con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e venticinque minuti di gioco. Il 39°atto della storica rivalità ha visto il maiorchino prendersi completamente il centro del palcoscenico, centrando la sesta Vittoria in altrettanti incontri contro lo svizzero sulla terra rossa parigina. Federer ha giocato due buoni set, ma ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 2-5 - doppio break dello spagnolo che servirà per il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 40-30 L’orgoglio del campione: anticipa la risposta e annulla il primo match point. 40-15 doppio match point. 30-15 Federer piazza il vincente di diritto. 30-0 Federer prova ad andare in avanti: rovescio affossato in rete. 15-0 Nadal senza problemi: ...

Rafael Nadal ha battuto Roger Federer e si è qualificato alla finale del Roland Garros : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto lo svizzero Roger Federer 6-3, 6-4, 6-2 nella prima semifinale del Roland Garros e si è qualificato alla finale del torneo parigino, dove affronterà uno fra Novak Djokovic e Dominic Thiem, in campo questo

Uragano Nadal a Parigi - Federer spazzato via senza pietà : 12ª finale al Roland Garros per Rafa : Lo spagnolo non lascia davvero scampo a Roger Federer, annientandolo in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 La ‘Terra Rossa’ ha un re e si chiama Rafa Nadal, soprattutto quando si gioca a Parigi e in corso c’è il Roland Garros. Lo spagnolo non lascia scampo a Roger Federer, vincendo nettamente una splendida semifinale, caratterizzata da giocate sopraffine e scambi da rimanere senza fiato. AFP/LaPresse Il 39° ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 1-2 - l’elvetico subisce il break! Nadal in controllo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 1-3 Nadal che piazza l’ace. 40-30 Rapidissimo Nadal che recupera il campo e piazza il vincente. 30-30 Federer piazza una risposta secca di rovescio. 30-15 Lob pazzesco di Federer: dopo 15 punti negli 16, Federer torna a conquistare un punto. 30-0 ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 1-0 - l’elvetico costretto subito ad annullare una palla break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 15-0 Federer stecca la risposta. 1-0 Comincia bene Federer. AD-40 Ancora un buon servizio: la risposta scappa via. 40-40 Buona prima dell’elvetico. 30-40 palla BREAK NADAL! Lo spagnolo danza in campo e piazza il diritto incrociato. 30-30 ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 4-5 - break dell’iberico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 4-5 break NADAL! Palla corta prevedibile e chiusura a rete! Servirà per il set al cambio campo. 40-AD CHE GRINTA DI NADAL! Federer tiene a stento lo scambio e Nadal lo perfora mettendolo fuori tempo. 40-40 Nuovo errore di rovescio: parità pericolosa. 40-30 ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 4-3 - equilibrio nel secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 4-3 Federer conduce il secondo parziale. 40-15 Nadal prova il cross di diritto: fuori di poco. 30-15 DEMIVOLÈE DI FEDERER! Lo svizzero attacca e poi chiude sotto rete di rovescio. 15-15 Federer sale in cattedra con un diritto diagonale. 0-15 Risposta ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 2-1 - scambio di break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 40-15 Buona prima di Nadal 30-15 Lungo scambio al termine del quale sbaglia il dritto in diagonale Federer, mentre il vento non se ne va (ma entrambi son riusciti a gestirlo meglio) 15-15 Il nastro porta via la volée alta di rovescio a Nadal, che stava per ...