Destroy All Humans! | THQ Nordic annuncia il remake

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo settimane di voci e fughe di notizie, THQha finalmente confermato cheAlltornerà sulle console odierne sotto forma di.Come riporta GameRant, ilvanterà di una grafica migliorata, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni riguardo le specifiche tecniche. THQhato che si tratterà di unche segue il gioco originale, il che significa che il gameplay sarà praticamente lo stesso. Non sembra quindi che ci siano cambiamenti sostanziali alla storia, ma ovviamente dovremo aspettare più informazioni per essere sicuri.Per l'occasione THQha pubblicato anche un trailer cinematografico che potete visionare in calce a questo articolo. Oltre a questo annuncio, il publisher ha svelato l'arrivo deldi SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated e di Darksiders Genesis.Leggi altro...