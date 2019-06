«Buon compleanno Pippo» Baudo fa 83 anni 60 dei quali in Tv

gqitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Rai 1 festeggia i sessantadi televisione e gli ottantatré di vita die io - per la prima volta da tanto tempo - mi ritrovo a pensare a, che ha il problema di tutti i monumenti, ci passi davanti tutti i giorni e smetti di guardarli. Soffermarsi su Giuseppe Raimondo Vittoriodettovuol dire pensare anche al rapporto di ciascuno di noi con la Tv generalista, cioè quella cosa che accendi e ci sono ancora oggi i canali in ordine, i programmi in ordine, il mondo in ordine, come quando il tempo era scandito dal palinsesto e non c'erano gli spoiler, le serie tv, le partite sullo smartphone, Game of Thrones da guardare la notte. Tutti seguivamo le stesse cose alla stessa ora e di solito, nel corso di questi sei decenni, a un certo punto c'era. «ha inventato la cultura pop» Lo ha detto Teresa De Santis - direttrice di Rai 1 - nella ...

