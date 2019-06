Banchieri sempre più freddi Per Carige modello PopVicenza

affaritaliani

(Di venerdì 7 giugno 2019) A Bancaservirà una dote per trovare lo "sposo", secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani fonti della city milanese. Dote che non potranno consistere nella trasformazione in crediti d'imposta delle Dta (imposte differite, ndr), ma potrebbero riguardare, oltra all'ulteriore pulizia di bilancio (grazie all'intervento di Sga), l'estensione del termine entro cui l'istituto potrà emettere un ultimo miliardo di bond assistito da Gacs. Basterà a rendere l'istituto appetibile se non per Unicredit e Intesa Sanpaolo, mai entrate in partita, per Ubi Banca o Banco Bpm? Massiah attende novità a breve dai commissari, Castagna è finora apparso più defilato sull'argomento Segui su affaritaliani.it

