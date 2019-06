Amianto nelle ferrovie | Rfi condannata a risarcire familiari di ex dipendente morto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) La Rfi – Rete ferroviaria italiana – dovràdi una vittima del dovere per la presenza disul luogo di lavoro. Il giudizio definitivo arriva dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato da Rfi, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Roma che nel 2014 aveva condannato la controllata didello Stato al pagamento di circa 750mila euro, peri parenti di F.A., exdell’azienda di trasporti statale,di mesotelioma peritoneale nel 2006. È stata scritta dunque la parola fine a una vicenda iniziata oltre 10 anni fa, certificando un quadro poco rassicurante di dati già emersi relativi alla presenza dinel comparto ferroviario (rotabili ferroviari e installazioni/massicciate ferroviarie) che ha determinato un’altissima incidenza di casi di mesotelioma. “Dopo una lunga vicenda umana e processuale ...

