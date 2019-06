Usa | dimenticano la figlia di undici mesi in auto per 15 ore di fila | deceduta

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata negli Stati Uniti, a Saint Louis, nel Missouri, dove una piccola bambina di soli, Joseline Eichelberger, èdopo essere rimasta per 15 ore dichiusa in un'mobile. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, il dramma si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi. I genitori della bimba erano usciti per recarsi ad una festa, ma non si sono accorti di aver lasciato la loro figlioletta nella macchina. Una volta che la bambina si è vista da sola ha cominciato ad urlare e piangere con quanto fiato aveva in gola, ma purtroppo nessuno la sentiva. Dopo ore di agonia, la piccola è morta. Ad accorgersi di quanto era successo è stata la nonna della piccola, che disperata ha chiamato i genitori, i quali adesso non si danno più pace. Le temperature erano alte Negli Stati Uniti, come nel nostro Paese, sta cominciando ...

ermannogalli : @fasani_f @robertosaviano @repubblica Ok, osservo il tuo punto di vista e in ciò che dici c'è del vero. La mia cons… -