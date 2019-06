Urbanistica Bilancio positivo per il geoportale della Regione Lazio

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Vantaggi per l’ambiente e risparmi per amministratori e operatori del settore. Oltre 16.000 utenti, che hanno avviato circa 31.000 sessioni di lavoro e visualizzato più di 285.000 pagine nei primi sei mesi di attivazione. Sono solo alcuni dei numeri che evidenziano l’apprezzamento di amministratori e operatori del settore verso il nuovo Sistema Informatico Territoriale. Il progetto, finanziato con un investimento di 4 milioni di euro e realizzato dalla Direzione, in collaborazione concrea, ha consentito semplicità di accesso, maggiore trasparenza sulle informazioni, certezza dei dati e omogeneità di gestione degli strumenti urbanistici. Ma ha permesso anche di eliminare molti spostamenti degli utenti, che possono risparmiare tempo e risorse acquisendo ogni informazione dalla propria postazione, favorendo inoltre la riduzione dell’inquinamento ...

