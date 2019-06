Risotto con panna chef all’inglese

Risotto con cozze - vongole e peperoni : Risotto con cozze, vongole e peperoni Ingredienti 320 g di riso 400 g di cozze 300 g di vongole 2 peperoni rossi una cipolla uno spicchio d’aglio un mazzetto di basilico, prezzemolo e maggiorana vino bianco secco un litro di brodo vegetale olio extravergine d’oliva sale, pepe nero Preparazione 1) Mettete a bagno le vongole in acqua e sale per un paio d’ore, perche rilascino la sabbia. Pulite cozze e vongole in ...

Risotto con crema di zucchine e salsiccia : Risotto con crema di zucchine e salsiccia Ho soffritto un po di cipolla aggiunto le zucchine (2) è fatte andare aggiungendo un goccino di acqua giusto per tenerle morbide, aggiustato di sale e alla fine aggiunto un cucchiaio di panna un goccio di brodo vegetale e frullato ottenendo una cremina, a parte tolto la pelle alla salsiccia e cotta in padella sbriciolata con un goccio di vino bianco, nel frattempo ho tostato il riso con un po di evo e ...

Risotto AL PESTO DI BASILICO CON FUNGHI E SPECK : RISOTTO AL PESTO DI BASILICO CON FUNGHI E SPECK RISOTTO AL PESTO DI BASILICO CON FUNGHI E SPECK Ingredienti 400gr riso per risotti 700ml brodo vegetale circa una fetta di SPECK da 250gr 250gr FUNGHI ( qualsiasi varieta’ ) 100gr di PESTO genovese 50gr parmigiano burro quanto basta Vino bianco mezzo bicchiere circa pepe sale e aglio Preparazione Preparare il brodo vegetale e mettetelo da parte,In una padella, fondete 30gr di burro ...

Risotto con salsiccia e zafferano - facile e gustoso : Il Risotto con salsiccia e zafferano è un primo piatto facile, veloce da realizzare ma soprattutto ricco di gusto. È una di quelle ricette ideali da servire durante una cena tra amici, un incontro a due e perché no, in un’occasione speciale dove si vuole fare bella figura e stupire tutti con un piatto semplice ma davvero saporito. Ingredienti x 2 persone • 1 l di brodo vegetale • olio e noce di burro • 100 g di riso vialone ...

Risotto agli asparagi con scaglie di grana : Risotto agli asparagi con scaglie di grana Ingredienti 300 g di riso Carnaroli 600 g di asparagi 50 g di lardo a fette 20 g di burro 2 cipollotti vino bianco secco brodo vegetale 40 g di grana grattugiato prezzemolo tritato sale, pepe Preparazione 1) Cuocete a vapore gli asparagi, privati della parte dura e tagliati a tocchetti, per circa 10 minuti poi passateli al mixer tenendo da parte qualche punta. 2) Rosolate il lardo e i cipollotti ...

Risotto ai funghi porcini surgelati e come conservare i funghi : Risotto ai funghi surgelati I funghi sono un ingrediente molto prelibato da usare in cucina. Sono ottimi consumati da soli, ma si prestano benissimo anche a tante altre preparazioni: possono essere cucinati come contorno per piatti di carne o pesce, come condimento per pasta o lasagne, come farcitura di pizze e vol au vent. I funghi, però, sono un prodotto stagionale: infatti solitamente è possibile trovarli in natura nel periodo autunnale. Può ...