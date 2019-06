Prossima alla partenza la vela solare LightSail : E’ iniziato il conto alla rovescia per LightSail2. La navicella spaziale, alimentata dalla luce solare, è pronta al lancio programmato per il prossimo 22 giugno dal Kennedy Space Center, per mezzo di un razzo vettore Falcon di SpaceX. Obiettivo della missione è dimostrare la capacità propulsiva della pressione esercitata dalla radiazione solare sulle vele del veicolo, che, una volta aperte, consentiranno alla navicella di mantenere la sua ...

Fox Sports : Sarri alla Juve? L’ufficialità slitta - forse la Prossima settimana : Sarri alla Juve? Anche FoxSports dice sì all’eventualità che il tecnico toscano sia il prossimo allenatore bianconero, ma c’è una novità sulla data. Per adesso nessuna ufficialità, bisognerà attendere qualche giorno ancora, forse la settimana prossima per la firma di Sarri. Dal momento che il Chelsea non ha ancora liberato l’allenatore dal contratto che lo lega con il club londinese. Un’affare che sembrava concluso dopo ...

Branko : oroscopo da oggi (4 giugno 2019) alla settimana Prossima : oroscopo di oggi, 4 giugno, di Branko: le previsioni del giorno, fino alla prossima settimana Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko da oggi, martedì 4 giugno 2019, alla settimana prossima, per ciascuno dei 12 segni zodiacali. A coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete, il re delle stelle svela che da ...

Nuove regole nel calcio dalla Prossima stagione : dal fallo di mano alla rimessa dal fondo : Il calcio come lo conosciamo da anni è pronto a cambiare. Da oggi, infatti, le Nuove regole approvate lo scorso marzo dall'International Board, l’ente internazionale che stabilisce il regolamento nel gioco del calcio, entrano in vigore. ...Continua a leggere

Meteo - l’annuncio degli esperti : cosa ci aspetta dalla Prossima settimana : Sole e caldo. La settimana che sta entrando inizierà con una configurazione molto simile a quella attuale. L’Italia infatti sarà ancora divisa in due dal punto di vista Meteo climatico. Da una parte l’Anticiclone delle Azzorre dispenserà al Nord, sulla Toscana, la Sardegna e parte della Sicilia, parecchio sole e caldo moderato con punte prossime ai 30-31°C soprattutto sulle pianure del Nord e nelle zone interne sarde. Sul resto del ...

U&D - Giulia Cavaglia Prossima alla scelta : 'La pancia mi porta da una parte ben precisa' : Il percorso degli ultimi tre tronisti di questa stagione di Uomini e Donne è ormai giunto al termine: a fare la sua prima scelta è stata Angela Nasti, che nella puntata mandata in onda ieri pomeriggio ha deciso di abbandonare la trasmissione con Alessio Campoli. Oggi 30 maggio toccherà invece ad Andrea Zelletta, mentre l'ultima a fare la sua scelta sarà Giulia Cavaglia, che dopo la sua permanenza in villa pare avere le idee molto chiare. Nel ...

Perché l'Italia rischia di restare fuori dalla Prossima Bce : È come se il governo giallo verde ce la mettesse tutta per complicarsi la vita In Europa. Il Salvimaio infatti sembra andare all’arrembaggio sui vari dossier senza una reale valutazione dei rapporti di forza e dei vincoli esistenti, come se i nuovi equilibri determinatisi a livello nazionale si proiettassero per magia sul piano europeo. Con la fine del mandato di Mario Draghi il prossimo ottobre, per esempio, è noto che per ...

Fabio Fazio sarebbe pronto a traslocare su Rai Due a partire dalla Prossima stagione : Il conduttore si è incontrato con il direttore di rete Carlo Freccero per definire i dettagli del "trasloco" di Che Tempo...

È stato rimandato alla settimana Prossima il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” : Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” è stato rimandato alla settimana prossima. La decisione è stata comunicata mercoledì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un lungo incontro che

